Les Lullies, du Rock et une de la "Mauvaise foi" !

Formé à Montpellier par 4 potes en 2016, avec un credo simple : monter dans le camion, faire des bornes et du rock’n’roll. Le premier EP du groupe est sorti en février 2017 (label Discos Meteoro) ; le second en novembre 2017 (Slovenly Recordings - USA). Les 2 sont vite épuisés.

Le premier album sort chez Slovenly Recordings le 5 octobre 2018, et est repressé presque immédiatement.

Mais c’est leurs concerts qui les ont fait remarquer, sauvages et excitants. Le groupe a tourné partout en France, Europe, Angleterre, Etats Unis, Canada, à l’affiche de festivals comme le Funtastic Dracula Carnival, le We’re loud Festival, le Fuzzville, le Debauch-a-Reno, le Bule Bule Toga, le This is not a Love Song Festival, le Binic Folk Blues Festival, donnant près de 400 concerts en 4 ans.

Leur deuxième album, “Mauvaise Foi”, est sorti le 26 mai 2023 sur le label américain Slovenly Recordings.

Là où jusqu’à présent tout était fait dans l’urgence, cet album est écrit et composé sur un temps beaucoup plus long. Les Lullies en profitent pour proposer quelque chose de plus personnel et décident de tout chanter en français cette fois-ci. On y retrouvera des touches de rock Normand (Fixed Up, Dogs, Sub Kids, etc...), du Real Kids, Phil Spector, du glam, de la power pop façon The Records, et toujours quelque part les Saints, le tout digéré et recraché façon Lullies.

Puissant et simple sans toutefois tomber dans la facilité, les Lullies se sont assurés d’y ajouter les détails lui donnant tout son sel. Leurs influences garage punk 90’s sont à présent plus discrètes, laissant ainsiaux mélodies tout l’espace qu’elles méritent.

