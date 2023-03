Miguel Sol, un mariage réussi entre le groove le reggae, le flamenco.

Nourri de ses expériences et ses rencontres, Miguel Sol enrichit sa musique à travers les différentes sonorités de ses guitares : flamenca, électrique, fado.

C’est au Portugal, à l’âge de 15 ans, que Miguel Sol retrouve la guitare électrique de son père rangée dans une malle depuis des années. Il l’emporte avec lui en France pour une seconde vie et c’est là que sa passion pour l’instrument née.

​

Au départ, ses influences musicales sont plutôt blues, rock. Il rêve de grandes scènes et de guitaristes comme Jimi Hendrix, Carlos Santana, Éric Clapton, Slash ou même Angus Young.

C’est avec ses 2 meilleurs amis, Daniel Antunes et Gilberto Teixeira, qu’il crée son premier groupe les « Why notes ». Tant d’heures de répète dans ce petit studio de la MJC de Ris Orangis, de la banlieue parisienne

Miguel Sol devient l’élève de Jean-Patrick Voindrot, virtuose de la guitare jazz-rock. Il apprend avec lui les standards de jazz et s’ouvre alors à d’autres horizons. Il s’intéresse à toute cette musique et découvre Wes Montgomery, Pat Metheny, Django Reinhart…

​

Il intègrera ensuite un groupe de musique antillaise, les « ZK 2000 ». Il s’imprégnera de ces rythmes et de ces couleurs, ce qui le conduira aussi sur les chemins du reggae et de la musique cap-verdienne.

​

Il a l’opportunité d’entrer dans un orchestre de variété portugaise, les « Turma 5 ». Il y apprend les rudiments du métier : les kilomètres, les nuits blanches, la scène et le public !

C’est en écoutant un jour « Entre dos aguas » de Paco De Lucia qu’il tombe amoureux de la guitare nylon, du son flamenco et de cet art. Il rejoint l’école de musique « Atla » à Paris où il débute son apprentissage du flamenco avec Claude Worms, pionnier français de la transcription de la guitare flamenca.

Miguel Sol

​

En 2003, Miguel Sol arrive à Nîmes et continue à y travailler le flamenco avec Tony Pervenchon, guitariste expérimenté, disciple de Manolo Sanlucar et de Salvador Paterna, deux maestro de la guitare flamenca.

En 2012, Miguel va intégrer « Global Confusion», une formation mélangeant groove, funk, et soul. Ce sera pour lui le déclic de l’écriture et du chant. De cette expérience naîtra l’envie d’assumer le travail d’auteur, compositeur, chanteur/guitariste et non seulement celui du guitariste.

Comme une évidence, Miguel Sol va « puiser » dans le fado, écouter et comprendre la musique de ses origines. Le Fado est rempli de saudades, ce sentiment profond que tout immigré, expatrié, peut ressentir loin des siens et loin de chez lui.

Il a la chance de croiser la route de Filipe De Sousa, professeur de guitara portuguesa à l’académie de Fado de Paris. Il apprend avec lui les techniques et styles de fado sur cette fameuse mandoline au son caractéristique.

www.miglsol.com