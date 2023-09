NAIA entre hip hop et pop urbaine

Après la sortie de plusieurs singles et clips sur son propre label ADN Records, NAIA annonce un nouvel album aux influences Pop, Reggaeton, Afro et Soul.

NAIA est auteur, compositrice,productrice et interprète. Avec un premier album Reggae soul à ses débuts, elle pose les bases de ses influences musicales, entre rythme, harmonies vocales, flow et textes "conscients". Son parcours, riche de rencontres et de voyages, nourrit ses influences. A 20 ans, elle effectue une série de concerts en Guinée en 1ère partie de l'artiste Takana Zion et participe au tremplin rap BuzzBooster.

Biberonnée à la culture sound-system et au son hip-hop US, elle collabore avec différents compositeurs, beatmakers et artistes auprès de qui elle développe sa versatilité et sa palette vocale et apporte à sa musique un savant mélange d’influences, de styles et de couleurs.

NAIA

https://www.instagram.com/_naiamusic_