Sandra Cipolat Trio : une aventure musicale et cinématographique.

Sandra Cipolat sort " FInal Cut", des compositions inspirées par des oeuvres du 7ème art. Influencée par des artistes tels que Dave Holland, Herbie Hancock ou encore Tigran Hamasyan.

Sandra Cipolat, jeune et talentueuse pianiste diplômée de la classe de jazz du Conservatoire de Montpellier, propose avec son trio, des compositions inspirées par des oeuvres du 7ème art.

Influencée par des artistes tels que Dave Holland, Herbie Hancock ou encore Tigran Hamasyan, et découverte en 2019 au sein du Grand Orchestre de Jazz d’Occitanie (le GROô 1ère édition), elle s’est donné pour objectif de retranscrire les émotions et les ambiances que lui évoque les grandes œuvres du 7e art...

Ce projet s’intitule « Final Cut ». Pour « Final Cut », Sandra Cipolat s’est entourée de Léo Chazallet et de Julien Grégoire, deux musiciens complets et polyvalents. Ce Trio à vu le jour à l’occasion du concert d’ouverture de la 12ème édition du Koa Jazz Festival, en 2019.

Les affinités et la cohésion qui ressort de ce concert poussent les trois musicien.ne.s à continuer cette aventure musicale et cinématographique. L’identité musicale du groupe est teintée d’improvisation, de free jazz déroutant et de rythmiques asymétriques autant que de mélodies familières et de ballades poétiques.