Ba Playlist Anna Duval Guennog 2

Anna aime la musique "underground" et expérimentale, elle a choisit de nous faire découvrir un morceau qui la rend mélancolique et un autre qu'elle écoutait petite an voiture. La comédienne, chanteuse, illustratrice et graphiste nous reçoit dans son jardin pour cette seconde playlist

Anna Duval Guennog

Dog Lady Island - Nocturne Op. 9, Nr. 1

Evit gouzout hiroc'h : ultraeczema.com Goran BREGOVIC Underground 1995 diwar ar film savet gant Emir Kusturica

De la Seconde Guerre mondiale aux années 1990 , le film relate le parcours de résistants clandestins enfermés dans une cave mais aussi les tribulations amoureuses d’un trio burlesque. Underground