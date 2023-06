Ba Playlist Klariz 2

Où l'on parle de mots, de distance entre écrivain et narrateur, d'Avishai Cohen écouté durant des études joyeuses à Rennes et de l'écriture de Louis Jacques Suignard et de celle de "La pluie que tu as oubliée dans ma chambre" chez Goater Editions

Klariz - Clarisse Bailleul

- La chanson que Klariz aurait aimé écrire : Lodenn an ael – Louis-Jacques Suignard

- La chanson qui lui redonne de l'énergie: Shalom Aleichem - Avishai Cohen La pluie que tu as oubliée dans ma chambre