"Troiad ar c'herdin" Pladenn ar strollad Endro 2

Blev ['blɛw] pladenn gentañ ar strollad Barba Loutig b'ar playlist 2

Où l'on parle de voyages, de transmission et d'émotions avec Loeiza Beauvir. Kinniget e vez deoc'h kentañ pladenn ar strollad. "Barba Loutig Kaiilibod, Gand he biz e veske yod, Gant he reor e c'hweze an tan, Barba Loutig heh-unan !"