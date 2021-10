La rando du week-end avec Alain Gueguen

Faire de la randonnée en ligne ou en boucle sans utiliser votre voiture, c'est possible. Pour cela, télécharger l’application RANDO PAYS DE LA LOIRE sur votre mobile (iPhone ou Android) avec l’onglet « En rando avec Aléop ».

Sur la région Pays de la Loire, vous trouverez plus de 30 parcours de randonnées de 1 à 4 jours sur un total de près de 1 000 kms de balades en accès libre, chacune de 8 à 97 km avec 3 niveaux d’accès (facile, moyen, difficile). Sincèrement, c’est plutôt facile si l’on est en forme et si on a l’habitude de marcher. Allez, hop, on y va en prenant un transport en commun. Voilà une bonne façon d’apporter soi-même sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et de découvrir la Mayenne ou les départements voisins paisiblement.

L'un des chemins de randonnée de notre département à Argentré. - FFRandonnée Mayenne

Et si vous partiez en TER depuis la gare de Sillé-le Guillaume depuis Laval. Vous trouverez un itinéraire qui vous guide jusqu’à Evron. Si vous vouliez le prolonger, vous pouvez même aller jusqu’à Mayenne et vous laisser glisser par le halage jusqu’à Laval. Ça vous paraît bien long pour commencer. Faîtes votre choix sur votre mobile _Iphone avec En rando avec Aleop. Vo_us êtes guidés de Laval à St-Pierre-la-Cour par TER, à Château-Gontier-sur-Mayenne par Aleop express, à Ernée, à Ambrières-les-Vallées ou encore à Pré-en-Pail. Et d’autres destinations vous seront encore proposées ! Voilà de quoi compléter les topo-guides papier auquel vous êtes habitués. J’en profite pour vous annoncer que le nouveau topo la Mayenne des chemins creux, présentant 63 itinéraires en boucle paraîtra en novembre. Indispensable pour goûter à la liberté, préserver sa santé… et découvrir la Mayenne autrement…