Renazé, aux pays des ardoisières

Le Chéran est une rivière qui se jette dans l’Oudon. Elle contourne Renazé et traverse le site des ardoisières, ouvert toute l’année, mais pas le musée de l’ardoise et de la géologie pendant cette arrière saison. Le Chéran porte un nom bien sympathique qu’on retrouve en anthroponymie, par exemple avec Chérancé. L’origine latine est carus traduite en cher ou chérie. Donc, on peut chérir les circuits de randonnée de Renazé. Celui qui va paraître dans le topo guide la Mayenne des chemins creux fait 18 km et peut-être attendrez-vous le printemps pour le fréquenter. Rendez-vous sur le site de Longchamp pour de circuits plus courts qui sont signalisés par des numéros avec des distances. Je vous propose de déambuler sur le site ardoisier au centre du bassin d’extraction fermé en 1975. Il comprend des bâtiments anciens, notamment le chevalement du puits d’extraction qui conserve une étonnante salle de machines.

Le site ardoisier à découvrir. Il offre des toits bleuté à nos maisons dans le département. - FFRandonnée en Mayenne

En Mayenne, la plupart de nos maisons anciennes, comme les maisons nouvelles, sont recouvertes d’ardoises. C’est le contraire de nos voisins sarthois qui ont gardé une tradition de couvertures en tuiles qu’on va aussi retrouver en limite orientale de notre département. La couleur bleutée de nos toitures donne beaucoup d’âme à nos villages et une identité qui flatte notre département.

Déambulez dans le parc de Longchamp, partez à la découverte du grand menhir de la Roche Poulain proche de la grande route départementale, traversez le Chéran sur une grande voie dont l’origine est néolithique. Elle a donc plus de 5000 ans d’âge et a été reprise par les Gaulois puis les Romains, enfin en partie abandonnée par de nouvelles routes tracées de villages en villages. Mais elle est conservée pour le bonheur des randonneurs.