“Les petites femmes de Pigalle" de Serge Lama

En seulement 6 notes d’intro et un premier couplet, on sait que Serge Lama assure le succès !

Le décor est planté, un adultère, une peine d’amour, un apprentissage réussi dans le quartier parisien de la débauche : Pigalle. "Les petites femmes de Pigalle" sort en 1973, musique signée Jacques Datin, paroles de Serge Lama, une chanson vivement critiquée à sa sortie par les culs-bénits et les ligues de vertu.

Dans la chanson de Serge Lama, joyeuse comme une ronde d’enfants, le personnage met ses mains partout, il est comme un bambin, il s’en donne à cœur joie, le champagne coule à flots, il fréquente toutes les baraques à strip-tease de Pigalle, tous les hôtels de passe de la place blanche à la place de Clichy aux noms propices à la rêverie : Eve de Paris, le New-Moon l’Aquarium et le Tahiti. Fantasme ou réalité, Serge Lama se dévoilait chez Jean Louis Foulquier à la radio et toujours avec bonne humeur.

C’est en 1973 que "Les petites femmes de Pigalle” escaladent le hit-parade, une année aux amours contrariées : Serge Lama s’encanaille, Michel Delpech divorce et Michel Sardou chante la maladie d’amour sauf un soir chez Drucker à la télé où il reprend le tube de Serge Lama.

Consécration pour Serge Lama, après son pote Sardou, c’est Lorin Maazel, maestro américain directeur de l’orchestre national de France, de la philharmonie de New York, Berlin et Munich qui reprend un jour de folie "Les petites femmes de Pigalle” à grand renfort de hautbois, clarinette, triangle, piccolo et basson.

Bon, à France Bleu, on respecte mais on préfère la version originale de Serge Lama.