Paris Collector : “Brouillard dans la rue Corvisart” de Françoise Hardy et Jacques Dutronc

Françoise Hardy, Jacques Dutronc, une histoire d’amour capitale, il y a bien longtemps dans un Paris seventies : le tout voiture, les bars tabac, le petit blanc au comptoir, les flippers qui "tilt”, les jukebox et les chansons populaires en boucle et au petit matin un épais "brouillard dans la rue Corvisart”. Françoise se souvient, elle n’aimait pas la chanson et Jacques l’agaçait déjà.

“Toujours les mêmes, mêmes pavés, mêmes souvenirs, même détresse, même adresse”... “Brouillard dans la rue Corvisart” sort en 1978, Gabriel Yared la compose et un certain Michel Jonasz écrit les paroles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les voix d’Hardy et Dutronc s’harmonisent dans le "Brouillard dans la rue Corvisart”, rien d’autres que des enseignes et des feux qui clignotent, pas la moindre petite histoire d’amour dans cette rue banale du XIIIe arrondissement comme il en existe tant à Paris, et même Jean Nicolas Corvisart, médecin personnel du grand Napoléon ne peut rien pour soigner le spleen et la mélancolie.