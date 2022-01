Paris Collector : "Chacun fait (c’qui lui plait)” de Chagrin d’amour

Il y a le Paris idéalisé des chansons de Charles Trénet, Mistinguett ou Aznavour et puis le Paris des réprouvés, des exclues du salut éternel. C’est le cas de la chanteuse et animatrice américaine Valli dans le rôle d’une prostituée et Grégory Ken, dans le rôle du client et qui chante "chacun fait ce qu’il lui plait”.

“Chacun fait ce qu’il lui plait” bouscule tous les codes du politiquement correct. La pochette de l’album, signé du photographe américain Richard Avedone est dans la lignée du texte de Philippe Bourguoin, le cliché montre le duo "Chagrin d’amour" dans le plus simple appareil, enfin pas tout à fait. Valli s’en explique.

Dans "Chacun fait ce qui lui plait", le type manque de whisky, n’a plus de cigarettes, il est tout seul, tout seul, tout seul dans un appartement miteux de Boulogne Billancourt. "Pendant que Boulogne se désespère", besoin d’évasion, d’un peu d’amour charnel, il prend sa voiture et roule dans Paris, jusqu’à dériver dans un rade pourri, où là, il tombe sur une blonde "comac". Pour 50 francs, l’affaire est conclue.

1981, toutes les radios diffusent en bouche Chagrin d’Amour. Le duo ne se remettra jamais d’un tel succès. Grégory Ken le pressentait.

Plus de 40 ans au compteur, personne n’a oublié ce méga tube, estampillé premier rap français, une chanson un peu dingue qui attire les dingues, reprise maintes fois, par Philippe Katerine, Catherine Ringer et parodier par les Charlots. Chagrin d’Amour, toujours copié, jamais égalé.