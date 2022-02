Paris Collector : “La reine du périphérique” de Sanseverino

Sanseverino... Si son nom sonne comme dans le sud de l’Italie, c’est aussi un titi, un vrai de Paris du 10e arrondissement et dans sa chanson "La reine du périphérique", on sent le vécu, les chevauchées motorisées, blouson clouté porte de Saint Cloud, ou fleur aux dents porte des Lilas.

C’est dans l’album “Les faux talbins” en 2009 que Stéphane Sanseverino compose et écrit cette ballade citadine et circulaire "La Reine du Périphérique", une prostituée dans les appels de phare qui attend la clientèle masculine dans un froid de canard avec pour toile de fond les bagnoles, les autocars, les motos, le quotidien du périphérique autour de Paris.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La fille du périphérique n’est ni érotique, ni fantasmée, c’est une photo sépia volée au volant d’une voiture qui accélère comme les riffs de guitares chère à Sanseverino. Sanseverino est un guitariste qui touche sa bille, qui à force de barouder dans Paris a façonné un style bien particulier entre jazz tzigane, rock bastringue et toujours à proximité de son public.

Quant à l’héroïne de la chanson de Sanseverino, fatiguée d’avoir trop tapiné, elle se sauve dans le petit matin gris, rentre chez elle en métro, incognito, et dans ses rêves, la reine du périphérique devient princesse.