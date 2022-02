Paris Collector : "Que Marianne était jolie" de Michel Delpech

Qu’elle est jolie cette chanson de Michel Delpech, aussi belle que Marianne, figure symbolique de la république française. En 3 minutes trente, Pierre Papadiamandis pour la musique et Michel Delpech pour les paroles brossent l’histoire de la république, toujours en danger, des révolutions parisiennes, la grande de 1789, la monarchie de juillet 1830, la deuxième république en 1848, la commune de 1870 et mai 68.

Michel Delpech est né à Courbevoie, maman au foyer, père métallurgiste, il n’est pas du tout du sérail mais il a une passion pour l’écriture et le journalisme. Ses chansons ressemblent à des articles de fait divers. Pour "Marianne était jolie”, son inspiration lui vient d’un extrait de film de Sacha Guitry « Si Versailles m’était conté »…

1789, c’est la révolution. Le petit peuple parisien courroucé et affamé file au château de Versailles et Edith Piaf, dans le film, chante le fameux "Ça ira".

Tube incontournable dans la carrière de Delpech "Que Marianne était jolie" est un véritable plaidoyer pour la France. Les tournées triomphales s’enchainent dans le monde entier : Italie, Espagne, Allemagne, Russie et Japon, avec toujours, pour Michel, le bonheur de rentrer à Paris et de chanter sa jolie Marianne et même dans des endroits improbables comme le manège de la garde républicaine dans le quartier des Célestins lors d’une émission d’Yves Mourousi.

Dès les premières mesures du refrain "Dieu mais que Marianne était jolie", Michel Delpech nous embarque dans une folle course romantique, agrippés aux grilles du château de Versailles, sur une barricade des trois glorieuses, où nez au vent du printemps, Gavroche chante les louanges de Voltaire et de Rousseau, une Marianne d’un chanteur populaire qui compte dans l’histoire de Paris au même titre que le tableau de Delacroix "La liberté guidant le peuple".