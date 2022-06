Paris Collector : “Rive gauche” d’Alain Souchon

1999, la France “Souchonne” encore un peu. Avec l’An 2000, la mondialisation inévitable et Internet, il faut tourner la page. Alain Souchon se laisse aller une dernière fois à la nostalgie et se rappelle en chanson la rive gauche de la Seine, du tant de Prévert, Vian ou Léo Ferré.

“Rive Gauche” définie une partie du style Souchon, mais la finalité est plus complexe, construite sur des failles, la mort d’un père dans un accident de voiture, la timidité avec les filles, et un énorme ennui dans les profondeurs de classes d’école.

Dans “Rive Gauche”, Alain Souchon signe à la fois les paroles et la musique. Arpège de guitare, saxo triste, le vieux Saint Germain a plié boutique, adieu Miles Davis, le jazz et la nuit, bonjour la futilité et le fric, il ne reste que les souvenirs d’un chanteur mémorialiste : Alain Souchon à la radio chez son ami Jean Louis Foulquier se souvient de Saint Germain.

Et encore à la radio, bien des années plus tard en 2020, dans “Lumière dans la nuit” animée par le facétieux Edouard Baer, Souchon accompagné par son fils Pierre, chante “Rive gauche”, sur la rive droite à la maison de la radio.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pari plus que réussi pour Souchon qui enveloppe la “Rive Gauche” et le vieux Saint Germain des Près dans sa mélancolie. Au diable la frime et les magasins de fripe, la photo est fixée, la chanson est gravée.