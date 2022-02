Paris Collector : “Rue Watt” chanté par Philippe Clay et écrite par Boris Vian

Boris Vian et son âme de poète, auteur de cette chanson considère la rue Watt comme la plus bath, la plus chouette, la plus exquise de Paris. Mais Vian, écrivain, ingénieur, jazz man, pataphysicien et fantaisiste, dupe de rien, savait que l’énorme rouleau compresseur de la modernité bétonnée ferait disparaître l’ancienne rue Watt et ses colonnes de fontes et tout un tas de quartier poétique de Paris, alors il préférait s’en amuser.

Paris les années 50 ! Tout se transforme. Quelques quartiers comme le 13e arrondissement font de la résistance. La rue Watt, du nom d’un ingénieur écossais se situe entre le quai des anciens constructeurs automobiles Panhard et Levassor et la rue Chevaleret. Espèce de tunnel maudit, long de 250 mètres, le plafond de la rue Watt vibre de tous les trains en partance de la gare d’Austerlitz.

Boris Vian n’était pas le seul à louer les louanges de cette rue singulière aux colonnes de fonte. Tous les paumés, les clodos, les écrivains, Raymond Queneau les photographes, Doisneau en tête, les dessinateurs, Jacques Tardi pardi, y ont trainé leurs guêtres. Quant à Léo Mallet, il ne pouvait que combiner un joli petit meurtre rue Watt et confier l’enquête à son détective privé préféré : Nestor Burma.

Boris Vian dans le temps court de sa vie a écrit plus de 600 chansons. Beaucoup ont été enregistrées après sa mort, comme la rue Watt, chantée par Magali Noël, l’artiste fétiche de Boris, "fais-moi mal Johnny Johnny, moi j’aime l’amour qui fait boum" et par Philippe Clay 30 ans après la mort de Vian en 1989.

Même si la rue Watt a perdu en intensité, allez rêvasser du côté de Tolbiac dans le 13e arrondissement en imaginant, un jour acheter quelques mètres carrés pour planter vos tomates dans la rue Watt.