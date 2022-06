Saga de Paris : La Tour aux Figures

Une figure de style Jean Dubuffet, peintre sculpteur et plasticien.

Jean Dufuffet avait pour Maxime “L’art doit surgir là où l’on ne l’attend pas”. Et avec sa “Tour aux Figures”, haute de 24 mètres et installée sur l’île Saint Germain, Dubuffet a réussi son coup.

Bariolage diront certains, bleu, blanc, rouge, visages encerclés de noir, totem néo primitif, compression monumentale, vous l’avez compris, Jean Dubuffet est un iconoclaste total, mal aimé du grand public. Découvrez dans notre podcast la réaction des passants devant la “Tour aux Figures” sur l’île Saint Germain à Issy les Moulineaux.

Concernant l’art contemporain, tout le monde se creuse un peu la tête. Tiens à propos, la Tour de Jean Dubuffet, elle aussi est creuse. On peut la visiter de l’intérieur et là c’est le vide sidéral. Mais voilà, le message de l’artiste est là. “La Tour aux Figures” est une allégorie du fiasco de l’architecture académique et de l’urbanisme des années d’après-guerre, les formidables trente glorieuses.

Mais revenons sur l’histoire de la “Tour aux Figures”. 1983, François Mitterrand et Jack Lang, ministre de la culture, commandent à Jean Dubuffet la création d’une tour contemporaine pour Paris. Devant la bizarrerie de l’œuvre, c’est une levée de bouclier : on envisage de l’installer place Victor Hugo, place d’Italie, au parc de la Villette, ou encore au parc de Saint Cloud. Le maire de Saint Cloud, Jean Pierre Fourcade s’oppose catégoriquement au projet.

Finalement et en accord avec l’artiste, “La Tour aux Figures” sera installée sur la butte de l’île Saint Germain et inaugurée par le président de la République en 1988, sans hélas Jean Dubuffet, disparu trois ans plus tôt.

Pour ou contre l’art contemporain, la capitale et sa région nous offrent toujours la possibilité de s’émerveiller, de râler et même de détester. A Paris, par exemple lors la construction de la Tour Eiffel, les détracteurs, Maupassant, Dumas, Garnier, la qualifiaient de suppositoire criblé de trous ou d’un cyclope qui se termine en cheminée d’usine. Merci qui ?