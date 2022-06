Saga de Paris : La traversée de Paris

Depuis longtemps, les Parisiens aiment traverser Paris d’une manière festive, jadis en buvant du Beaujolais au "marathon des leveurs de coude”, une sympathique et folle dérive à travers 42 bistrots, un marathon créé par l’écrivain Antoine Blondin et le Chanteur Carlos.

Alors si ce marathon des leveurs de coude n’existe plus, d’autres on prit la relève, notamment grâce au restaurant bistrot "La petite Périgourdine” dans le 5e arrondissement qui fête dignement chaque année l’arrivée du Beaujolais nouveau. Ça commence par un déjeuner aux tripoux d’Auvergne, un plat pour "vegan" repenti, ça se poursuit par une pesée de jambon dont les paris et les bénéfices sont reversés à la Croix Rouge, puis virée en bus des années 70 de la RATP, direction d’autres bons bistrots de la capitale et ça se termine, retour à la case départ, pour un bal musette à la petite Périgourdine, rue des écoles.

Attention aujourd’hui c’est la 15e édition de la traversée de Paris et ce n’est pas fini. D’autres illuminés organisent "une traversée de Paris" à l’identique du film de Claude Autant Lara avec Louis de Funès, Jean Gabin et Bourvil. Plus de détails dans notre podcast avec le président de l’association, Kévin Douvillez.

Excellente idée de traverser Paris aujourd’hui avec des valises remplies de cochons et de bouteilles de vin bien fraiches, car il va faire chaud. Départ 9 heures au 45, rue Poliveau, tout pareil au film.

Et si vous avez raté le départ, vous pouvez encore rejoindre ces drôles de marcheurs à partir de 13h30 square Georges Cain dans le quartier du Marais pour un casse-croute gratuit et un bal musette.