Saga de paris : Le val de Grâce

Attention trésor caché dans Paris, pourtant bien visible, le dôme du Val de Grâce dans le 5e arrondissement.

D’abord l’église et le couvent. Anne d’Autriche fait un vœu, construire une église en cet endroit si Dieu lui donne un enfant de son mari Louis XIII, plus attiré, il est vrai, par les garçons et plus amoureux de ses chiens de chasse que de sa femme. Mais Dieu fait bien les choses, un enfant nait, le futur Louis XIV, le Val de Grâce est construit dans la foulée et le grand Molière en fait un poème.

Ah oui quand Molière attaque la face Nord du Val de Grâce, il en fait des tonnes. 366 vers consacrés à François Mansart, architecte baroque et aux fresques du peintre Pierre Mignard, à aller admirer d’urgence.

1789, Révolution française, Paris agité, Paris sanglant, Paris terreur. Le couvent et l’église sont désaffectés, le Val de Grâce se mue en hôpital des armées. L’hôpital d’instruction des armées du Val de Grâce est un établissement extrêmement sécurisé. On y accueille, entre autres, les dirigeants politiques de France et même de l’étranger.

Les bijoux de famille coutent trop chers à la nation, le ministère des armées boucle l’hôpital du Val de Grâce en 2016 après 230 ans de bons et loyaux services.

Que va devenir l’ancien hôpital militaire du 5e arrondissement ? Le fleuron de la médecine numérique et innovante à l’horizon 2028.