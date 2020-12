Déjà 22 ans que les Parisiens empruntent cette ligne 14 qui avait pour premier nom Météor, pour évoquer, non pas la fameuse marque de bière fraiche, blonde et légère, mais plutôt associer ce métro moderne à une étoile filante à plus de quarante kilomètres, deux fois plus rapide que les autres lignes.

C’est Jacques Chirac, qui lors de l’inauguration salue la réussite exceptionnelle de la ligne 14, fruit du savoir-faire français dans le domaine des transports, mais après la guimauve protocolaire, le chef de l’état attaque bille en tête les syndicats de la RATP parce que dans les années 90, vous vous en souvenez, il y avait à Paris beaucoup de grèves dans les transports en commun.

La ligne 14 à ses débuts en 1998 reliait la bibliothèque François Mitterrand à la Madeleine, un journaliste persifleur avait écrit « la 14 a été créée pour que le conservateur de la BNF puisse aller faire ses courses chez Fauchon en 10 minutes ». Depuis 2013, la blague ne marche plus puisque l’on a prolongé de Madeleine à Saint-Lazare au Nord Est et à l’Ouest, de la BNF à Olympiade.

Bon alors lundi, c’est surtout les usagers de la ligne 13 qui vont crier « Hosanna » grâce au Dieu RATP, ils en rêvaient depuis 20 ans, la 14 vole au secours de cette satanée ligne 13 super surchargée, 4 stations ont été créées après Saint Lazare : Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint Ouen et mairie de Saint Ouen, puis pour 2023 Saint Denis Pleyel. Et à l’Est alors ?

Rendez-vous donc en 2024, de Kremlin Bicêtre à l’aéroport d’Orly, sept arrêts de plus, ce qui portera le nombre de stations de la ligne 14 à 21, « Youpi » le grand Paris va naître !