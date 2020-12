Paris Vintage - 1962

Le plastic n’est pas romantique, l’OAS pro Algérie française est le fléau de l’année 1962 à Paris et en Algérie. Des dizaines d’attentats se produisent jusqu’à la personne même du général de Gaulle qui échappe miraculeusement aux 150 balles de mitraillette qui criblent la DS 19 présidentiel au Petit Clamart dans les Haut de Seine. D’autres plasticages ont lieu à Paris, ils visent les domiciles de politiques ou journalistes, ainsi que des ambassades et les ministères.

1962 à Paris, le quartier de Bercy est bien plus chimérique qu’aujourd’hui, et tout le vin consommé avec délice par les Parisiens provient des chais du 12e arrondissement, le ministère des finances, quant à lui, se trouve encore au Louvre, un tout jeune ministre de 36 ans, Valéry Giscard d’Estaing dirige depuis la rue de Rivoli les cordons de la bourse d’une France prospère.

Toujours au Louvre, en 1962, et pour la première fois, la Joconde quitte notre capitale pour New York, Elle voyagera sur le paquebot France et c’est le président américain en personne John Fitzgerald Kennedy qui accueille Mona Lisa, avec ce sourie triste d’avoir quitté Paris.

En 1962, c’est la révolution Yéyé qui balaie les vieilles vedettes d’avant-guerre, Jean Sablon, Tino Rossi ou Cora Vaucaire. La nouvelle génération considère papa, maman comme des has been. Les yéyés ne jurent que par Johnny, Sylvie, Françoise, Cloclo et Richard Anthony. A Paris, La mode se veut américaine, on dans le twist, on mange des Hot Dog au drugstore et on boit du Pepsi Cola.

Autres préoccupations des jeunes parisiens, acheter des 45 tours en polychlorure de vinyle et écouter leur émission favorite à la radio « Dans le vent » présentées par Hubert, un animateur comme eux : jeune, sympathique et gentiment dingue.