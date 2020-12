Paris Vintage - 1963

1963, la jeunesse parisienne est de moins en moins sage, dans cinq ans seulement, les pavés de 68 voleront comme de grands oiseaux gris. Pour l’heure, les copines et les copains s’émancipent et lancent de nouvelles modes.

"Les Chaussettes Noires" vivent leurs dernières heures, Eddy Mitchell dit « adios » à son groupe et entame une carrière solo. C’est le temps des idoles et la revue « Salut les Copains » organisent l’été 63, place de la Nation dans le 12e arrondissement, un concert monstre. 150 000 jeunes déferlent pour applaudir Johnny Hallyday qui galvanise la foule. Un milllier de voyou casse tous le mobilier urbain. Le photographe Jean Marie Perrier dira "le concert de la Nation, ça été notre Woodstock à nous" tandis que Philippe Bouvard, un poil réactionnaire, écrit dans le journal le Figaro : "Quelle différence entre le twist de Vincennes et le discours d'Hitler au Reichstag ?" Bref c’est un conflit de génération !

Sur le plan politique, Paris 63 est plus calme que 62. Les plasticages et les crimes de l’OAS se raréfient et l’état montre ses muscles. Le colonel Bastien Thiry qui, lors de l’attentat du Petit Clamart a voulu supprimé le général de Gaulle, est fusillé au fort d’Ivry.

Les Parisiens et les Franciliens découvrent une nouvelle forme de commerce ou l’on peut soi-même choisir ses produits de consommation librement dans un supermarché. 1963, c'est l'ouverture du premier Carrefour à Sainte Geneviève des Bois dans l’Essonne.

1963 l’année des supermarchés en région parisienne bientôt supplantée par les hyper et ses enseignes aujourd’hui disparues : Rallye, Euromarché Continent, Mammouth et son slogan magique : Mammouth écrase les prix !