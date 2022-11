La saga de Paris - Les 200 ans de Nicolas à Paris

Nicolas a 200 ans ! Non pas le petit Nicolas de Sempé et Goscinny, encore moins Nicolas Sarkozy, Anelka, Canteloup ou Nicolas Hulot. Non, il s’agit des magasins de vin Nicolas créé 1822 !

Napoléon était mort à Saint Hélène depuis un an, régnait à Paris Louis XVIII et la région parisienne regorgeait de vignes et de bons vins. Nicolas, c’est la cave à vins de proximité des Parisiens et de l’île de France, 300 boutiques au compteur.

C’est donc un vrai monsieur Louis Nicolas qui dès 1822 s’installe à Paris pour vendre du vin dans une première boutique située 53, rue Sainte-Anne dans le premier arrondissement, les entrepôts dans la banlieue à Charenton.

En 1895, Etienne Nicolas, le petit-fils de Louis, modernise l’entreprise, capitaine d’industrie hors du commun, il développe la livraison à domicile. D’abord des tonneaux puis des casiers à bouteilles, partout dans Paris, des triporteurs motorisés à la couleur rouge du caviste sillonne la ville et livrent du Bordeaux, des côtes du Rhône, du Bourgogne et du Champagne. Mais le coup de génie d’Etienne Nicolas, c’est la publicité et dès 1922, il pilote la réalisation de films publicitaires au cinéma, de dépliants, de plaques émaillées dans le métro et sur les bus ainsi que des spots publicitaires à la radio.

Pour identifier la marque, un drôle de personnage fait son apparition : un livreur de vin aux moustaches rebelles, légèrement halluciné, dessiné par Drancy que l’on surnomme Nectar. Etienne Nicolas, toujours à l’avant-garde fait appel à des peintres, des affichistes de renoms pour les différentes campagnes de pub : Villemot, Loupot, Cassandre, Dufy, Derain et Buffet dessinent des affiches et dans les catalogues avec toujours ce slogan "Nicolas, fines bouteilles".

1984, fin de la saga familiale, le groupe Nicolas est racheté par les Cognacs Rémy Martin. Quatre ans plus tard, la marque passe entre les mains de Pierre Castel, 8e fortune de France, créateur des marques de vins distributeurs : Castelvin, La Villageoise, Listel, Kriter ou Baron de Lestac.

Alors, une petite soif, un dîner improvisé, un anniversaire, une invitation, foncez vite chez votre caviste aux quatre coins de Paris et ayons une pensée pour Nectar et son fils Glouglou qui fêtent dignement les 200 ans des caves Nicolas.