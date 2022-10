Saga de Paris : la place de la Concorde

C'est la place la plus grande de Paris pour une superficie de 8,64 hectares, décrétée monument historique depuis 1937 et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une petite devinette aujourd’hui. Quelle est la place parisienne qui possède le doyen des monuments parisiens, sur laquelle on a exécuté le roi Louis XVI, et qui possède 8 pavillons de pierre, représentant les grandes villes de Province comme Bordeaux, Nantes et Strasbourg ? Bravo, vous avez trouvé, c’est bien la place de la Concorde et en son milieu, le monument le plus ancien de Paris, encore bravo, il s’agit de l’Obélisque de Louxor.

Que de fêtes, de célébrations, d’histoires, de drames de baptêmes et d’enterrements ont eu lieu sur cette place. En 1950, par exemple, le dernier hommage à Léon Blum. Mais l’évènement le plus marquant qui s’est produit sur la place de la Concorde est sans nul doute l’exécution du Roi Louis XVI, le 21 janvier 1793. Et chaque année, pour commémorer la mort du roi, se réunissent des familles entières d’aristocrates qui souhaitent réhabiliter la royauté en France, parmi eux, l’animateur de télévision Thierry Ardisson.

C’est depuis la fin de la révolution française et de la terreur que la place se nomme "La Concorde” et avant, elle avait changé de noms à 2 reprises, place Louis XV et place de la révolution ou tant d’illustres révolutionnaires ont été guillotinés après Louis XVI et Marie Antoinette : Charlotte Corday, Camille Desmoulins, Danton, Saint Just et l’incorruptible Robespierre.

2024, la capitale va se draper des anneaux olympiques et on a moins de 2 ans pour nettoyer Paris de fond en comble. Le toilettage a lieu aussi place de La Concorde, toutes les sculptures, les pavillons et les réverbères vont être passés au polish pour redonner son éclat à l’une des plus belles places au monde.