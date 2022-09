Saga de Paris : Le jubilé de l’empereur à Rueil Malmaison

Tout au long de ce week-end a lieu pour la 4ème édition du jubilé impérial à Rueil-Malmaison. Vous savez que cette ville des hauts de Seine est à l’initiative d’un réseau de villes impériales et qui comprend en île de France Compiègne, Fontainebleau, Saint Cloud, Saint Leu la Forêt, Saint Germain en Laye, Rambouillet, Montereau, Maisons Laffitte et Boissy-Saint-Leger.

L’histoire de Rueil-Malmaison est intimement liée à celle de Napoléon Bonaparte, pas encore Empereur et son épouse Joséphine Bonaparte, quelques peu volage et pas encore impératrice et qui achètent le château de Malmaison en 1799. Pour le reste, c’est Bernard Chevalier, président du comité scientifique du jubilé qui nous livre, dans notre podcast, des détails croustillants.

Et pour illustrer les propos de Bernard Chevalier, écoutez également un extrait d’une dramatique radiophonique, une scène de ménage entre les époux Bonaparte. Tandis que Napoléon caracole dans le désert égyptien, Joséphine mène grand train à Paris. Napoléon est interprété par Jean Négroni et Joséphine par Annie Duperey.

Revivez ce week-end à Rueil Malmaison les us et coutumes du début du XIXe siècle, des reconstitutions historiques, 800 soldats, 100 cavaliers et chevaux, 500 musiciens. Et puis bien sûr, le château Malmaison, la demeure somptueuse de l’impératrice Joséphine, qui dans sa vie a dépensé sans compter, ce qui, témoigne Bernard Chevalier, agaçait particulièrement Napoléon premier.

Le jubilé impérial, c’est l’évènement en île de France. Allez-y pour le plaisir avant de nous quitter, un petit bout de scène de ménage entre Joséphine de Napoléon. Je rappelle que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et fidélité. Enfin, il y a eu quelques coups de canifs dans le contrat.