Voyage au bout de Paris : “Et maintenant voici venir un long hiver” de Thomas Moralès

“Et maintenant voici venir un long hiver” de Thomas Moralès est véritable feu d’artifice. La fusée Belmondo, la belle bleue d’un Michou, les nuits blanches de Barclay ou le noir Lagarfeld. Dès l’annonce d’une disparition, nous laissant dans l’aggravation de nos mélancolies, Thomas Moralès entre en piste.

Moralès conduit son livre, pareil à une automobile de collection, son péché mignon. Il quitte Paris, direction l’autoroute de Normandie, l’auto radio joue des génériques de notre enfance, "Le Prisonnier”, “Amicalement Vôtre” et “Chapeau melon et bottes de cuir”. Quand soudainement, flash spécial !

Thomas Moralès appuie sur l’accélérateur, libère les chevaux et livre un portrait de Diana Rigg "Emma Peel était aussi émotionnellement puissante que son homologue normande Emma Bovary. Ah si Flaubert l’avait connue”. Et l’auteur de conclure "je me suis dit que John Steed était un sacré veinard de côtoyer cette divinité pop”.

En lisant "Et maintenant voici venir un long hiver", c’est un peu notre vie qui se défile, l’auteur refuse écrit-il, "de se flageller sur l’autel de la modernité”. Les petites comètes filantes d’aujourd’hui n’ont pas le scintillement des étoiles d’autrefois : Sean Connery, Kirk Douglas, Roger Moore, et tous ceux de Paris : Danièle Darrieux Belmondo, Brasseur, Lonsdale, Rochefort et Marielle.

"Souvenirs, Souvenirs”, comme le chantait Johnny, un autre grand élu du livre, il parait que le temps vous emporte, mais comme par magie, vous nous faites signe, vos voix, vos gueules dans un vieux Paris Match, un film, un podcast.

Et vous resterez toujours nos copains. A lire ou relire, "Et maintenant voici venir un long hiver” de Thomas Moralès / Editions Héliopoles.