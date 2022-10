Voyage au bout de Paris : "Fantômas" de Pierre Souvestre et Marcel Allain

Les livres Fantômas cartonnent dès 1911 dans le genre roman feuilleton populaire. Sorti de l’imagination de Pierre Souvestre et Marcel Allain, les auteurs inventent un bandit masqué, « le maître de tous et de tout » disent les auteurs, souffrant d’un complexe de supériorité maousse costaud, qui débouchera naturellement sur des troubles paranoïaques. Fantômas torture et tue de sang froid ! Essentiellement pour de l’argent, son moteur. Ces histoires criminelles ont lieu pour l’essentiel à Paris.

Poursuivi sans relâche par le commissaire Juve et le journaliste Fandor. Fantômas, jamais pris, jamais punis, finit toujours pas s’enfuir, le plus souvent par le métro, profitant d’une occasion pour faire disparaître toute une rame, voitures de première et de deuxième classe, entre Anvers et Pigalle et dérober la recette RATP d’une journée.

Pendant plus 30 ans et 32 romans, Fantômas réussi le tour de force de capter un large public populaire et fasciner nombres de surréalistes, d’écrivains et de poètes tels que Apollinaire, Cocteau, Max Jacob, Pablo Neruda, Blaise Cendrars et Robert Desnos qui écrira "La complainte de Fantômas".

Alors, Parisiennes, Parisiens, vous n’aurez pas fini de trembler en lisant ou relisant Fantômas, de Pierre Souvestre et Marcel Allain chez Robert Laffont.