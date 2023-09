Boulevard du temple dans le IIIème arrondissement

On ne va pas se voiler la face, le Paris XXIème siècle a perdu son “je ne sais quoi canaillou” depuis cinquante ans, c’est terminé le “choucrouten tango” d’Annie Cordy !

La sophistication culinaire s’impose à tout bout de table, la faute à “Top Chef” et “Un dîner presque parfait”. “Manger à la bonne franquette” ou “se taper la cloche” sont devenus presque ringard.

A Paris, en 20 ans, on a vu disparaître les mausolées de la choucroute… Une hécatombe : adieu “la Strasbourgeoise ”à Gare de l’Est, “la Taverne de Maître Kanter” à Gare de Lyon, “la chope d’Alsace” au carrefour de l’Odéon et le navire amiral de la saucisse de Frankfort et du jarret de porc “Chez Jenny” sur la place de la République.

Un jeune traiteur alsacien, Robert Jenny ouvre en 1932 une brasserie au 39 boulevard du temple dans le IIIème arrondissement. Cette brasserie fait la part belle aux bons produits d’alsace : flammekueche, foie gras d’oie, Kouglof façon baba, et bien sûr la choucroute “number one in Paris”, fabriquée sur place, le tout arrosés de bière blonde et de crus d’alsace : Pinot noir, Gewurztraminer, muscat et Riesling.

Après la guerre, l’occupation, les restrictions, Paris dégoupille et n’a jamais autant fait la fête. Durant les 30 années glorieuses qui vont suivre, insouciantes et pas bégueules, “Chez Jenny” accueillent le tout Paris. On y croise Django Reinhardt, le chef d’orchestre Ray Venture, puis plus tard : Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Carlos, Jean Paul Belmondo, Léo Ferré et la très sexy Silvia Kristel alias Emmanuelle.

Dans son décor d’un autre temps, signé de l’artiste peintre ébéniste Charles Spindler, qui rappelle les Winstub alsaciens, “Chez Jenny” périclite dès les années 2000. Le modèle des brasseries alsaciennes lasse la nouvelle clientèle parisienne.

Les 1800 mètres carrés attirent les convoitises. En 2021, on évite le pire, ni destruction, ni fringues, ni bureau, les propriétaires du “Bouillon Pigalle” créent leur deuxième établissement “le Bouillon République » en lieu et place de “Chez Jenny” : œuf mayo à 2,50€, hareng pomme à l’huile 3,90€, saucisse purée 9,60€, crème brûlée 3,80€. En guise de clin d’œil une choucroute estampillée Jenny à 9,80€ et qui rappelle que pendant 90 ans, les Parisiens s’adonnaient au plaisir simple de ce formidable plat alsacien.

Brasserie : Chez Jenny à Paris, tout part aux enchères