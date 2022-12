La Saga de Paris : les rues de Paris en chansons

Et pourquoi ne pas terminer ce rendez-vous hebdomadaire pour une dernière "Saga de Paris" de l’année en chanson ? Avec pour thème les rues de Paris et leur trottoir !

Le plus érudit des Parisiens sait que le premier trottoir a été construit en 1781 rue de l’Odéon. L’idée première est de remplacer les chaussées boueuses ou poussiéreuses et ne pas se salir les chaussures en flânant devant des boutiques. Le commerce moderne a donc été inventé rue de l’Odéon. Depuis, on a usé des semelles sur les trottoirs de Paris surtout quand on fait du jogging dans la chanson de Philippe Swann.

Alors depuis la fin du XVIIIe siècle, les rues de Paris se sont transformés en un espace d’activités diverses et de sociabilité fragile, des prostitués pratiquement disparues aux poussettes et trottinettes, à l’extension des terrasses de cafés durant l’épidémie de Covid, aux fumeurs priés d’aller fumer dehors, aux livreurs, aux camelots, aux clodos, aux bus, aux taxis, aux vélos, aux piétons, les rues : les trottoirs de Paname appartiennent à tout le monde et surtout aux poètes.

Oui les poètes comme Paul Eluard qui en guise d’avertissement avait écrit une lettre pour les puissants de Paris, l’Elysée, Matignon, l’Assemblée nationale et l’hôtel de ville :

"Dans Paris il y a une rue ; dans cette rue il y a une maison ; dans cette maison il y a un escalier ; une chambre ; une table ; un tapis, une cage ; dans cette cage, un nid, un œuf, un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf ; le nid, la cage ; le tapis ; la chambre ; l'escalier et la maison. La maison renversa la rue et la rue renversa la ville de Paris"

Avant de nous quitter, écoutez un extrait d’une chanson, peut-être la plus jolie, consacrée aux rue de Paris, un duo improbable, Dalida et Serge Gainsbourg dans un film de 1963 : "L’inconnu de Hong Kong". C’est bien connu c’est quand on quitte Paris que l’on se rend compte qu’elle est la plus belle ville du monde.