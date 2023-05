Saga de Paris : la végétalisation à Paris

Couvrez ce gris que je ne saurais voir, et de verre, voiler Paris ! Telle est la nouvelle devise de notre capitale empruntée en partie à Molière.

Pendant que disparaissent des dizaines et des dizaines de milliers d’hectares de forêts chaque année au Brésil, en Afrique et en Asie, à Paris, on végétalise à tout va et promesses électorales, on nous promettait l’Amazonie à Paris.

Et tous les Parisiens le savent, nos parents et grands-parents n’ont pas toujours été aimables avec nos arbres devenus chéris, surtout lors de ce joli mois de mai 1968 au quartier latin.

Alors c’est parti, on va griller sous les sunlights, et pas des tropiques, d’ici 2050, inéducable. Chaleur intense à Stalingrad, enfer à Denfert, fonte des glaces au métro glacière, fournaise caniculaire à Bel-Air... C’est ainsi, on n’avait qu’à pas déconner. En seulement 150 ans, on aura bien bousillé la planète.

Et Paris dans tout ça ? Soyons réaliste, exigeons l’impossible, il faut rafraîchir la ville. Dans le même temps, où un maximum de citadins se rue chez Darty, Conforama ou Bricorama pour acheter un climatiseur au premier coup de chaud, on plante des arbres pour se protéger de la chaleur rejetée par la climatisation, c’est fou, non ?

Mais bon faut bien faire quelque chose, alors plantons des arbres mais pas n’importe lesquels, plutôt des platanes ou des marronniers dont la surface de la canopée permet une ombre plus large. Sinon, pour amuser la galerie, vous pouvez aussi demander un permis de végétaliser à la mairie, il parait que c’est bon pour la planète, à voir !

Et si vous n’avez pas la main verte, baladez-vous ce weekend à Paris, il va faire beau et aller saluer notre plus vieux compagnon, square René Viviani, un Robinier faux-acacia, un arbre planté en 1601 sous Henri IV, alias le vert galant, entreprenant avec les femmes et qui paraît-il envoyait du bois.