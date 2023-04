Saga de Paris : le Conseil Constitutionnel

Régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution.

La rue Montpensier à Paris est connue pour 3 raisons. C’est dans cette rue que Suzy Solidor, que l’égérie des androgynes tenait son cabaret chez Suzy sous l’occupation allemande. Deuxième lieux connus de la rue, le théâtre du Palais Royal qui a accueilli la pièce mythique "La cage aux Folles” avec Jean Poiret et Michel Serrault.

Et puis, un troisième endroit où l’on sert peut-être plus des madeleines que des biscottes, le Conseil Constitutionnel créé lors de 5e république en 1958 par le Général de Gaulle et Michel Debré.

Le conseil constitutionnel a un rôle essentiel dans la bonne tenue de l’état français, les 9 membres, juristes, magistrats et hommes politiques veillent à la régularité des élections et se prononcent sur la conformité des lois votés par les chambres, Sénat et Assemblée nationale.

Le conseil constitutionnel a beaucoup fait parler de lui récemment. Les sages constitutionalistes ont validé la loi pour le prolongement de la retraite à 64 ans. Pas gênant du tout pour les 9 membres du conseil, le président Laurent Fabius a 76 ans, Alain Juppé 77 ans, Jacqueline Gourault 73, plus les 6 autre, on arrive à une moyenne d’âge de 641 ans divisée par 9, ça nous donne un résultat de 71 ans et 1 trimestre, on se demande pourquoi il y a autant de Français qui se plaignent ? Bon alors c’est vrai que ce messieurs dames ne sont pas pressés de prendre leur retraite, la rémunération mensuelle au conseil constitutionnel est de 13.697 euros brut, grosso modo, 10.000 euros net.

Rue de Montpensier, 1er arrondissement, les sages sont garants du bon ordre de la France vaque à leurs occupations des plus sérieuses depuis 1958. Jean Louis Debré qui fut président de l’institution de 2007 à 2016 raconte une de ses premières mesures, il fit retirer un buste du général de Gaulle, étonnant pour ce gaulliste invétéré. Il le remplaça par un autre buste, de Marianne en s’expliquant “il faut s’habituer à un conseil constitutionnel indépendant des politiques”.