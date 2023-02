Saga de Paris : le péage de Saint-Arnoult

Il y a encore quelques années, avant l’automatisation effrénée, et surtout avant les cartes bancaires, des préposés au guichet s’occupaient de faire payer les automobilistes.

1972, quand on quittait Paris en voiture pour le week-end ou les vacances par l’autoroute A10, on écoutait Michel Fugain sur des radios cassettes stéréo. France Bleu n’existait pas encore, le paysage radiophonique était composé de France Inter, Europe 1, RMC et Radio Andorre mais uniquement dans le sud de la France et RTL avec un certain Max Menier, l’ami des routiers.

L’année 1972 est aussi marquée par la création du plus important péage d’autoroute de toute l’Europe , dans les Yvelines, le péage de Saint-Arnoult : 144 mètres de long, 44 voies d’accès , on pouvait presque y poser un avion. En attendant, c’était 6.500 véhicules par heure qui s’engouffraient dans cet entonnoir monstrueux.

Et oui il y a encore quelques années, avant l’automatisation effrénée, et surtout avant les cartes bancaires, des préposés au guichet s’occupaient de faire payer les automobilistes. A Saint-Arnoult, la monnaie et les billets étaient aspirés dans des tubes au-dessus des cabines et partaient directement dans des coffres forts . Françoise, une ancienne guichetière raconte “ c’était l’époque Cofiroute, on était très bien traitée, avec de nombreux avantages, on était les rois du pétrole, on fumait dans les cabines, on s’amusait beaucoup, même si les Parisiens faisaient la gueule quand ils rentraient de week-end ".

Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, on peut dire aussi plus de 50 ans à ponctionner les automobilistes, le péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines n’a cessé de se perfectionner, de s’agrandir. Dernière révolution due aux numériques, bientôt la fin des barrières et vives les vacances.