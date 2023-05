Saga de Paris : le Théâtre de l’Odéon

Direction le Carrefour de l’Odéon, 6e arrondissement de Paris, où la statue de Danton veille sur le quartier et le vieux théâtre inauguré peu de temps avant la Révolution française par la Reine de France, Marie Antoinette.

Bien sûr à l’Odéon, on se consacre au théâtre mais aussi et souvent à la révolution. Dès que Paris se soulève, on s’en prend à l’Odéon comme autrefois la Bastille, des trois glorieuses de 1830 à "Nuit Debout" en 2016 en passant par 1966 pour protester contre la pièce à scandale "Les paravents” de Jean Genet, un brûlot antimilitariste.

Du mariage de Figaro de Beaumarchais à Ruy Blas de Victor Hugo, de Jules César de Shakespeare au soulier de Satin de Paul Claudel, sans compter Beckett et Marguerite Duras, tout a été joué à l’Odéon et par les plus grands comédiens : Talma, Sarah Bernhardt, Louis Jouvet, Gérard Depardieu... Mais la pièce majeure a eu lieu en mai 68 avec l’occupation du théâtre par le comité d’action révolutionnaire dont le mot d’ordre est de détruire les bastions de la culture bourgeoise.

L’édifice a souvent changé de nom. Pendant la révolution, on le nomme théâtre de la Nation. Sous Napoléon, Théâtre de sa majesté l’impératrice, puis Odéon salle Luxembourg. En 1959, confié à Jean Louis Barrault, il devient le théâtre de France, changé en théâtre national de l’Odéon pour terminer en Odéon théâtre de l’Europe.