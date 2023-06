Saga de Paris : Paris Haussmann et le défi climatique

Un Paris imaginé par Georges Eugène Haussmann sous les instructions de Napoléon III

On connait tous l’extrait du discours du général de Gaulle lors de la libération de Paris en août 1944 "Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré”. On connait moins le slogan de 1850 et pourtant d’une importance historique sans précédent pour notre ville chérie "Paris embellie, Paris agrandi, Paris assaini”. En 17 ans, de 1853 à 1870, le baron Haussmann invente ce Paris moderne de toutes les audaces.

Napoléon III, Haussmann, c’est le ticket gagnant. L’Empereur veut faire de Paris une ville aussi moderne que Londres, et surtout plus hygiéniste. Au préfet de Paris, Georges Eugène Haussmann, Louis Napoléon dicte ses instructions “donnez de l’air, de la lumière et de l’eau à Paris”. » Paris doit se débarrasser de son carcan moyenâgeux, Jean des Cars, écrivain et historien.

Le Baron Haussmann refait une ville sur une autre ville. Le spectacle est partout, visible et invisible, le style des immeubles haussmanniens bien sûr, la réglementation des façades, l’agrandissement des rues, des boulevards, Paris passe de 12 à 20 arrondissements, le tout à l’égout, le mobilier urbain tellement saccagé aujourd’hui, les espaces verts, la création des Batignolles et des Buttes Chaumont, la capitale comptait plus d’arbres en 1870 qu’aujourd’hui. Oui, on peut le dire haut et fort, le Paris haussmannien du XIXe, sans le savoir, répondait aux enjeux climatiques du XXIe, et ceux malgré des vieux ronchons et même le grand Victor Hugo, ennemi juré de Napoléon III qui déclarait dans une formule saisissante “nous n’avons plus le génie de ces siècles, l’industrie a remplacé l’art”.

Et malgré une ville compacte et dense, grâce aux grandes percées facilitant la circulation de l’air et aux murs immenses des immeubles mitoyens qui limitent la déperdition de chaleur ainsi que l’épaisseur des pierres de taille, l’architecture Haussmann est bien plus qualitative et moderne que les grands ensembles démoniaques construits dans les années 50 et 60. Chapeau bas monsieur le Baron !