Voyage au bout de Paris : “Balzac” de François Taillandier

Tout comme Honoré de Balzac en 1839, François Taillandier préside la société des gens de lettre. De surcroit grand prix de l’Académie Française, il était légitime de s’atteler à une biographie Balzacienne et pour le lecteur de savourer le résultat.

Taillandier évoque le monument à Balzac, ce titan de bronze qui fait peur aux enfants à l’angle des boulevards Raspail et du Montparnasse. Et cette statue en dit 100 fois plus que cette photo de Louis Auguste Bisson, Balzac en 1842, chemise blanche ouverte, main sur le poitrail. Une autre pépite enrichit la biographie, une lettre d’Honoré à sa bien-aimée Eve Anska.

Il aura fallu 30 ans à Balzac pour façonner son chef-d’œuvre, "La comédie humaine”. Taillandier écrit "c’est un coup de génie !”. Génial en effet de scruter toutes les natures humaines, de l’élite à la pègre, s’inviter dans les soupers fins autant que dans les gargotes de bas-fonds, de romans en romans, treize à la douzaine où Balzac brasse tant de belles et mauvaises âmes : des vicomtesses, Claire de Beauséant, des bouquinistes, Barbet, des policiers, Bibi Lupin, des dandys, Rastignac et puis Eugénie Grandet, le Père Goriot, Madame d’Espard, Blanchon et un certain colonel ! Honoré aurait jubilé de cette rencontre : Chabert / Depardieu.

Avalant des litres et des litres de café pour s’empêcher de dormir, tenir le coup et travailler, Balzac meurt d’épuisement à Paris, rue Fortunée dans le 8e arrondissement, aujourd’hui rue Balzac. La passionnante biographie de François Taillandier cavale sur 51 années d’histoire balzacienne dans une France, nostalgique de l’épopée Napoléonienne et où Marianne botte le cul aux derniers rois moribonds. Balzac à tout jamais "honoré” d’être dans notre Panthéon littéraire au côté d’Alexandre et de Victor.

A Lire ou relire, "Balzac” de François Taillandier, éditions Folio.