Voyage au bout de Paris : “Je suis parisien et je me soigne” d’Alain Paucard

Dans ce livre ronchonne comme personne. Et ce qu’il déteste par-dessus-tout, c’est la nouvelle architecture et ses verrues contemporaines.

Plus que l’inventaire d’un Paris qui a de beaux restes, Alain Paucard, de ronchon à petit patapon, règle son compte aux Parisiens d’aujourd’hui, usurpateur d’authenticité : fausses nappes à carreaux aux tables des bistrots, privatisation des passages et des venelles, enseignes de magasin en "angliche”, colonnes de pneus, œuvre contemporaine qui symbolise le réchauffement climatique et qui défigurent le parvis de Saint Germain l’Auxerrois et disparitions des noms historiques de rues au profit d’une idéologie actuelle.

Alain Paucard est un anar qui déteste les politiques : Chirac, Tibéri, Hidalgo et Delanoë qu’il surnommait "sa suffisance". Le maire de Paris lui rendait la monnaie de sa pièce "tiens voilà le réac" disait-il à chaque réunion publique à l’hôtel de ville. Réac ou conservateur mélancolique qui voit son vieux Paris se faire la malle à vive allure et de chanter avec Mouloudji “tout fout l’camp”.

Coup de Poker de Paucard, dans une ultime quinte royale, en fin de livre, il prédit un Parisien du XXIIe siècle à son image : il sera touchant, jovial, irrespectueux, gouailleur et… forcément ronchon !

A lire ou relire : “Je suis Parisien mais je me soigne” d’Alain Paucard, éditions Héliopoles.