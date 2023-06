Voyage au bout de Paris : “Le dictionnaire amoureux de la radio” de Franck Lanoux

Et si l'ouvrage fait la part belle aux radios historiques, l’auteur donne le micro et le stylo à tous les enfants des radios libres, prince de la flibuste et de la piraterie, pionniers magnifiques qui ont officié en France et à Paris.

Les 15 et 16 juin 2023 a lieu la fête de la radio © Getty - Cris Cantón

Dans “Le dictionnaire amoureux de la radio” de Franck Lanoux, les anecdotes foisonnent ; hors caméras, le champ est libre. Les tauliers de la radio y vont de leurs confidences : Ruquier, Drucker, Courbet, Georges Lang, Jean Pierre Foucault, et puis Maryse et sa voix radieuse qui raconte son duo sur les ondes avec Coluche, ange dynamiteur, capable de massacre une publicité à l’antenne dans le seul but de faire rire Maryse et les auditeurs. Bien sûr, ce dictionnaire amoureux consacre une large partie à radio France, à ses journalistes et animateurs, ses émissions mythiques saluées par un président de la République, François Hollande en 2013, invité à célébrer les 50 ans de la maison ronde en public au studio 104. Alors que reste-t-il à faire ? Evidemment et comme l’écrit dans ce dictionnaire amoureux, Laurent Petitguillaume dans ce dictionnaire notre ami de France Bleu : “la radio résistera et son statut de média populaire résistera aux plateformes de streaming, aux podcasts, à YouTube et autres nouveaux outils futurs. Son statut de média populaire subsistera grâce à cette avantage unique, le mystère d’une voix sans visage en qui les auditeurs ont confiance, à qui l’on offre ses confidences”. A lire ou relire : "Le dictionnaire amoureux de la radio" de Frank Lanoux et tous ses copains, Editions Plon.