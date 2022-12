Voyage au bout de Paris : “Lucky Luke, un cowboy à Paris” d’Achdé et Jul

Quand le cowboy qui tire plus vite que son ombre, Lucky Luke, rencontre le sculpteur de la statue de la Liberté Auguste Bartholdi.

L’album “Un cowboy à Paris” signé Achdé et Jul commence très mal pour Auguste Bartholdi. En tournée promotionnelle pour sa future statue, il est capturé par une bande de cheyennes, manque de se faire scalper est sauvé in extrémis par Lucky Luke. Dans sa prodigalité légendaire, le cowboy devient le protecteur du sculpteur. L’aventure se poursuit avec pour mission d’aller chercher la statue de la liberté à Paris dans les ateliers de la rue de Chazelles du XVIIe arrondissement et de l’acheminer sur l’île de Bedloe, désormais Liberty Island au sud de Manhattan.

Dans ce Paris fin XIXe, Lucky Luke a bien de la chance, fait des rencontres improbables, croise madame Bovary, dont le cœur chavire pour le jeune cow-boy, reçoit les félicitations de l’ingénieur de la statue, Gustave Eiffel, "j’aime les hommes au nerf d’acier”, tombe nez à nez dans un bistrot sur Verlaine et Rimbaud, gagne un tiercé à Longchamp avec son cheval Jolly Jumper et fait la connaissance de Victor Hugo, "la légende des siècles face à la légende de l’Ouest”, écrit Achdé et Jul dans une bulle.

“Lady liberty” enfin livrée et installée à New York, Bartholdi, en remerciement propose à Lucky Luke de créer, à sa gloire, un parc d’attraction dans le sud de Paris. Mais l’appel de l’ouest américain est le plus fort… I'm a poor lonesome cowboy.

Moriss serait fier de cet album, et puis comme aurait pu dire Jolly Jumper, c’est une bande dessinée qui "scelle” l’amitié franco-américaine.

A lire ou relire, "Lucky luke, un cowboy à Paris”, Achdé et Jul, éditions Lucky Comics.