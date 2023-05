Voyage au bout de Paris : “Madame de Maintenon et ses demoiselles de Saint-Cyr" d’Antoine Vaucheret

En s’intéressant plus particulièrement à la fondation des demoiselles de Saint-Cyr, Antoine Vaucheret souhaite porter le regard sur l’épouse secrète de Louis XIV à travers son parcours de fondatrice de maison d’éducation et montrer ainsi comment sa vie se sublime dans son œuvre éducative.

A Versailles, chaque jour que Dieu fait, c’est une symphonie de lumières, Lully fait tourner les violons, Louis XIV mène la danse. « C’est pas Versailles ici » et bien si ! Le Roi n’éteint pas les bougies, alors il faut trouver de l’argent, beaucoup d’argent, pour les fastes de la cour et les idées de madame de Maintenon, notamment, celle qui lui tient particulièrement à cœur, l’ouverture d’une maison royale d’éducation, divin sujet o combien passionnant du livre d’Antoine Vaucheret "Madame de Maintenon et ses demoiselles de Saint-Cyr".

Toutes les courtisanes veulent éblouir Louis XIV par leur beauté, mais on n’éblouit pas le soleil. Les favorites, Louise de la Vallières, La Montespan et beaucoup d’autres s’éteignent une à une comme des chandeliers après la fête. Gouvernantes des enfants de Louis XIV, madame de Maintenon séduit le Roi par son intelligence et son élégance d’esprit jusqu’à l’épouser en secret, après le décès de la Reine Marie Thérèse et d’imposer la création de sa maison royale d’éducation. Et quand à Versailles on se crêpe le chignon, Madame de Maintenon trouve refuge à Saint-Cyr.

Et Antoine Vaucheret de poursuivre dans son livre “et qu’advint-il au bout du compte, la rigueur d’une institution religieuse pour jeune filles pauvres et nobles, la prière, les exvotos, le chant liturgique, les chapelets, les génuflexions, la confessions et la lecture spirituelle dispensés à 250 jeunes filles”.

Dans les Yvelines à Saint Cyr l’école, le vaste bâtiment “grand siècle” érigé par Mansart est devenu lycée militaire. C’est ici que repose Madame de Maintenon et l’auteur de conclure “sa vie fut un roman, un roman par la multiplication des situations extraordinaires et par une cascade d’évènements”.

A lire ou relire, “Madame de Maintenon et ses demoiselles de Saint-Cyr", Editions Lanore.