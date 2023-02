Voyage au bout de Paris : "Maisons closes parisiennes" de Paul Teyssier

C’est à travers le trou de la serrure et le prisme de l’architecture que Paul Teyssier signe une enquête soignée sur les coulisses des bordels de Parisiens.

L’auteur explore les moult détails qu’offrent les plans, photos et archives de la fameuse "Mondaine" rebaptisée depuis "Brigade de répression du proxénétisme". Paul Teyssier mate les devantures des maisons de tolérance, les entrées sur rue, les sorties sur cour et laisse son expertise vagabonder derrière les volets clos : les pleins et les vides, les petits salons, le mobilier rococo, les miroirs, les luminaires tamisés, les velours moirés et les escaliers qui mènent aux chambres, sacro-saint des lupanars.

A Paris, on pouvait distinguer deux sortes de bordels : les maisons d’abatage, ces taudis de l’amour et les hôtels si particuliers, où s’agençaient des espaces de sociabilité, bar, dancing et même restaurant. Pour exemple, "Le One Two Two", derrière les Galerie Lafayette, considéré par la clientèle américaine comme "le bordel number one in the world" prenait soin de sa chic clientèle et offrait des dîners très fins.

Avant l’effort, le réconfort ! Après avoir soupé, la clientèle grimpait à l’étage pour le batifolage. Au "One Two Two", au "Chabanais", au "Sphinx", rue Edgar Quinet, au "Hanovre" ou au "Colbert", comme dans un catalogue touristique, les taulières et les tauliers proposaient, au gré des fantaisies, la chambre du Roi Soleil, la salle de torture moyenâgeuse, la cabine de sous-marin avec hublots, où les temples égyptiens, mauresque ou indou. Bref il y en avait pour tous les goûts comme le rappelait le romancier Alphonse Boudard,

Dans "Maisons closes parisiennes" Paul Teyssier fait ressurgir le monde englouti des bordels de Paris, il y en avait encore 177 quand les députés de l’assemblée nationale ont porté le coup de grâce le 13 avril 1946, votant la loi "Marthe Richard" :la fermeture des maisons closes.

A quand « la réouverture des maisons ? » chantait avec enthousiasme Jean Yanne, un jour peut-être mais ne tirons pas de plans sur la comète. En attendant, n’hésitez pas à lire ou relire le très instructif "Maisons Closes Parisiennes" Edition Parigramme.