Voyage au bout de Paris : “Monsieur nostalgie” de Thomas Morales

Thomas Morales nous plonge avec délices dans ses souvenirs de la France des années 1960 à 1980 : littérature, cinéma, paysages de campagne, Paris... Un vrai voyage dans le temps, qui s'adresse à toutes les générations.

Thomas Morales annonce la couleur. “Monsieur Nostalgie”, c’est lui. On a une preuve irréfutable, la couverture de son livre : une photo d’un champ de blé, d’un ciel voilé, d’une route de campagne et d’une Renault 4, l’inoxydable 4L familiale et son autoradio grandes ondes qui crachouillent des publicités.

“Monsieur Nostalgie” se souvient. Ses mouvements d’humeur oscillent entre la France des Michel, Fugain, Sardou, Delpech et une France plus livresque. Là c’est un festival. Thomas Morales écrit à propos de ses excursions chez Gibert Joseph, boulevard Saint Michel “Jai fait la razzia à prix réduits, j’ai toujours ramené des drôleries qui permettent de repousser la mort”. Rien d’anormal pour celui qui dit aimer le style et la blague. On sent Morales gourmand des Franc tireurs : René Fallet, André Hardellet, Alexandre Vialatte, Léon Paul Fargue et Frédéric Dard.

Et toujours dans “Monsieur Nostalgie”, Thomas Morales diffuse la bande son de cette France qui s’est fait la malle depuis belle lurette. Alors lui aussi fait aujourd’hui un rêve : “Paris avait retrouvé sa couleur naturelle, le gris souris lui va si bien au teint. Les bistrots affichaient des rognons et du jambon persillé à leur menu du jour. Les bus à plate-forme favorisaient les baisés volés. Seule constante dans ce tableau, les belles filles en trench-coat ne souriaient toujours pas, conscientes que leur sex-appeal réside dans ce mutisme hautement travaillé”.

Thomas morales est un piéton de Paris qui déambule en Weston quand le quidam traîne ses Nike sur le macadam, c’est bien lui le monsieur solitaire de Sempé au beau milieu de la foule. Lire “Monsieur Nostalgie” c’est découvrir comme par magie une vieille bobine de cinéma étiquetée “Inédit de Claude Sautet”.

Pour l’amour des livres, pour le style et la musicalité, à lire ou relire "Monsieur Nostalgie” de Thomas Morales, éditions Héliopoles