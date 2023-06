Voyage au bout de Paris : “Paris insolite” de Jean-Paul Clébert

Ce n’est pas un roman ni un journal, encore moins un guide à l’usage des touristes en goguette.

Dans le “Paris insolite” de Jean-Paul Clébert règne une cour des miracles peuplée de clodos, de traines savates et de pousses mégots.

“Infiltré”, c’est le mot, pour celui qui pendant 300 jours et 300 nuits va zoner au cœur du Paris et livrer un récit dans un style, écrit Clébert, "particulièrement cascadeur”.

Dans cette description du Paris des années 50, Jean-Paul Clébert fait le distinguo entre la vraie bohème des “authentiques vagabonds” et la fausse "des jeunes cons de Saint Germain des Près qui font semblant de crever la faim, et après avoir passé la nuit au bistrot en conversation stérile, hors de vue des petits copains, s’en vont faire 300 mètres et prennent un taxi qui les ramène au domicile paternel où les attendent un bain chaud et un lit tiède”.

Dans ce maelström crasseux qui ne ménage pas les âmes fragiles, Clébert rencontre des clochards célestes comme cet escroc sympathique qui vendait à des touristes la canne authentique de Toulouse Lautrec, pas moins de 50 gogos par semaine se faisaient repasser. Autre histoire pittoresque contée par Clébert, celle de Philippe Lebon, inventeur du bec de gaz à Paris, l’ancêtre du lampadaire.

Formidable photo littéraire, “Paris insolite” ressemble à ces vieux clichés de Robert Doisneau, qui sous le coup d’un sortilège, prendrait vie.

A lire ou relire, "Paris Insolite" de Jean-Paul Clébert, le Maupassant des faubourgs, éditions Points.