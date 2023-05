Voyage au bout de Paris : “Tant d’amour” de Jean-Loup Dabadie

Un clin d’œil en forme d’espièglerie, une prédiction, il l’avait écrit. Voilà déjà 3 ans que Jean-Loup Dabadie est lui-même monté au paradis.

Jean-Loup Dabadie... Un auteur élégant, un recueil de chansons, au moins 250, un titre "Tant d’amour”. C’est son moteur l’amour à Dabadie, celui de rencontres et des inspirations. Alors on lit, on parcourt, on tourne les pages, on fredonne, ils sont tous là ou presque, accoudés au bar de l’hôtel des voyageurs : Barbara, Montand, Romy, Gabin, Polnareff, Gréco, Clerc et Reggiani.

Dabadie homme-orchestre, multi instrumentiste, écrivait mieux que personne les choses de la vie, une écriture ciselée au service des réalisateurs estampillés "seventies” : Claude Sautet et Yves Robert.

“Ma préférence à moi” écrit Jean Loup Dabadie, “ça a toujours été les amis, les maisons de campagne, les enfants qui courent dans le jardin et les femmes qui reprochent aux hommes de n’être pas comme elles voudraient qu’ils soient”.

Dans tous les exercices, son écriture est juste, son écriture est libre, Dabadie laisse aussi filer sa plume pour les performeurs de l’humour, Muriel Robin et l’ami Guy Bedos. Résumons : Sketches, théâtre, chanson, cinéma, romans, pourquoi ne pas fouler les pavés du quai Conti sur les bords de Seine jusqu’aux portes de l’Académie française ? Ce sera chose faite en 2008.

Le monde moderne accélère pied au plancher, laissant dans le rétroviseur de lointains souvenirs, les chansons et la fantaisie de Dabadie résistent comme une étoile en point de mire.

A lire ou relire : “Tant d’amour” de Jean Loup Dabadie, éditions Galilée.