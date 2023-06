Voyage au bout de Paris : “Troquets de Paris” de Jacques Yonnet

Une compilation des 550 chroniques de l’auteur par dans le journal “L’Auvergnat de Paris”

Entre ici ! Et dit bonjour à la cantonade. Au “Troquet de Paris”, le vin est peut-être gai ou triste, mais jamais mauvais. Les conversations s’entremêlent et les verres s’entrechoquent. T’as gagné au tiercé, ta femme t’a quitté, tu sors de taule, tu entres à l’Académie, on s’en fout, on est juste là pour boire un coup et enrichir les Auvergnats.

Jacques Yonnet, aventurier fantaisiste, érudit paradoxal, écrivain et journaliste gastronomique a commis 550 chroniques hebdomadaires dans le journal “L’Auvergnat de Paris”, le tout compilé dans un livre “Troquets de Paris”.

La fée des assoiffés s’est penchée sur ce troquet de légende où Jacques Yonnet retrouve ses compagnons de bordée : Blondin, Nimier, Fallet, Chaumeil, Doisneau, Audiberti, Bob Giraud et le père Tourrette, un forçat du Beaujolais, bougnat authentique qui officiait rue de Grenelle dans le XVe arrondissement.

Dans son “Troquets de Paris”, Jacques Yonnet excite les papilles et adoucit les âmes. Il fait la part belle aux poètes et se souvient de “son cher Francis”, Carco qui sirotait son vin rosé en récitant au comptoir une de ces poésies, celle des soldats de 14 qui trinquai d’un dernier verre à la taverne avant de rejoindre le front et de s’y faire tuer.

A lire ou relire, entre deux tournées “Troquets de Paris” de Jacques Yonnet, éditions l’Echappée.