Voyage au bout de Paris : "Un drôle de parisien nommé Molière" de Jean Louis Marrou

Les Parisiens, sans le savoir, ont tous quelques chose du grand Molière : ils sont parfois misanthrope, rarement tartuffe, souvent Don Juan. Quant aux Parisiennes, elles sont savantes et leur mari malades imaginaires.

Paris fête le grand comédien dramaturge cette année 2022 pour les 400 ans de sa naissance et qui d’autre que Léon Zitrone, le Sganarelle du petit écran pour présenter au mieux le grand Molière dans une archive exceptionnelle à retrouver dans notre podcast.

Incontournable, les grands comédiens de tous temps ont joué des pièces de Molière : Molière lui-même, le grand Talma, comédien fétiche de Napoléon premier et pour les plus contemporain : Michel Serrault, Valérie Mairesse, Catherine Jacob, Rosy Varte, Jean Pierre Darras, Michel Galabru, Guillaume Gallienne, Pierre Niney, sans oublier Louis Jouvet qui lui a joué toutes les pièces du répertoire de Molière et même sa mort survenue le 17 février 1673.

2023 : Molière est toujours là ! La rue qui porte son nom dans le premier arrondissement, sa superbe fontaine place Mireille, le lieu de sa naissance au 96 de la rue Saint Honoré, des brasseries, des bistrots et bien sûr, la Comédie Française qui joue toujours, selon les époques "Le malade imaginaire", "L’avare" et "Les fourberies de Scapin".