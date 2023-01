Voyage au bout de Paris : “Vernon subutex” de Virginie Despentes

Le livre de Virginie Despentes a pour titre “Vernon Subutex”. Vernon, c’est bien, ça en jette, y’a du succès dans l’air, surtout avec les filles et puis ça fait Vernon Sullivan, alias Boris Vian. En revanche, Subutex, c’est pas terrible, ça fait médicament chelou, substitut morphinique.

Infortuné Subutex, disquaire de son état, une petite vedette dans son échoppe "Revolver”, un indépendant du disque punk, Rock, hard, comme ils en existaient des dizaines à Paris dans les années 80-90. Internet, le numérique, ont tout bousillé.

La suite ? Une errance dans un Paris sans paillettes. Vernon squatte chez des potes. Despentes n’est pas là pour nous faire plaisir, quelque-soit notre situation sociale. Puis, Son chouchou se retrouve à la rue, il tombe de Charybde en Scylla. L’histoire ressemble à un grand huit américain à la foire du Trône à Vincennes, une attraction dernier-cri qui descend beaucoup et qui remonte peu et donne envie de dégueuler. Malgré tout, comme le dit Virginie Despentes, Vernon Subutex a le goût de la vie.

Les derniers sillons en vinyle d’un 33T des "Thugs” attaquent méchamment la pointe du diamant, usé, dégommé, ratiboisé, déglingué comme Subutex.

“La vie”, écrit Virginie, “se joue souvent en deux manches : dans un premier temps, elle t'endort en te faisant croire que tu gères, et sur la deuxième partie, quand elle te voit détendu et désarmé, elle repasse les plats et te défonce”.

Avec Vernon Subutex, Virginie Despentes méritait bien son rond de serviette et son couvert à l’académie Goncourt, mais les petits plats bourgeois de chez Drouant ont dû la gonfler et puis il fallait écrire la suite, Subutex 2 et 3. A La fin du 1, un banc à Paris où Subutex aime s’asseoir, sur la butte Bergeyre dans le XIXe arrondissement avec une vue imprenable sur cette grosse tarte à la crème de Sacré Chœur. Tous les Parisiens devraient s’asseoir là-haut pour lire et relire “Vernon Subutex” de Virginie Despentes, éditions le Livre de Poche.