Ahmed Sylla et Camille Lou se disent OUI dans “Notre tout petit petit mariage” de Frédéric Quiring

Le film est tourné en found footage. Un procédé qui met le spectateur dans une posture de voyeur et lui donne le sentiment d’assister à des scènes auxquelles il ne devrait pas assister.

C’est donc une comédie de mariage que nous propose Frédéric Quiring avec son nouveau film “Notre tout petit petit mariage”. Un film sur une gigantesque fête dont l’idée est née paradoxalement pendant le confinement, au moment même où on n’avait pas le droit de voir nos parents et nos amis.

Et pourtant au départ Max et Lou se sont fait une promesse, pour leur mariage ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça… C’était sans compter sur l’ENORME fête surprise qui les attend ! De 4, il se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable…

Et 300 invités c’est autant de personnalités différentes issues de 2 familles qui ne viennent pas du même milieu et qui n’ont donc pas les mêmes codes. Un formidable terreau de comédie explique le réalisateur.

NOTRE TOUT PETIT PETIT MARIAGE Bande Annonce (2023) Ahmed Sylla