Alexis Le Rossignol et Oldelaf pour "La route des vannes"

C'est un pari fou qui existe depuis 3 ans maintenant : celui d'emmener la culture là où elle va trop rarement ! Du 30 juin au 8 juillet, "La route des vannes" se pose dans différents vignobles de notre territoire pour un spectacle d'humour unique en son genre.

Depuis trois ans déjà, le festival d’humour de la Route des Vannes s’est lancé dans un pari fou : celui d’aller à la rencontre du public tout en profitant des extérieurs exceptionnels des vignobles du Sud de la France. Parmi les destinations de cette édition : le Domaine de Raba à Talence, le Château Flaugergues à Montpellier ou encore le Domaine La Brillane à Aix-en-Provence.

Chaque soir, La Route des Vannes s’installera dans un domaine différent pour proposer un spectacle de plus d’une heure, mené par des humoristes incontournables de la scène stand up. Parmi les artistes présents cette année, vous pourrez retrouvez, selon les dates : Rosa Bursztein, Tania Dutel, Oldelaf, Alexis le Rossignol, Thomas Marty, David Voinson, Elodie Arnould, Bun Hay Mean ou encore Verino.

L'affiche de "La route des vannes 3" - Tcholélé productions

Dépaysement, humour, food-truck ou encore dégustations de vins, c'est une soirée sans pareille qui vous attend lors de la "Route des vannes". Retrouvez toutes les dates ici ! On en parle avec Oldelaf et Alexis le Rossignol au micro de David Lantin.