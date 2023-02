“Arrête tes mensonges” d’Olivier Peyon, une histoire d’amour aussi magnifique que tragique

Il s’agit d’une adaptation du livre éponyme de Philippe Besson. Un roman autobiographie où il raconte un amour immense, tenu secret mais qui a fini par le rattraper.

“Arrête tes mensonges” raconte l’histoire d’un romancier, Stéphane Belcourt, qui a accepté de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire... Ce premier amour s'appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

Adapté du livre éponyme et autobiographie de Philippe Besson, Olivier Peyron a dû faire un travail d’écriture important. Dans le roman, la rencontre de l’écrivain et du fils sert au récit du passé. Pour en faire l’histoire principale, le réalisateur a dû dramatiser et construire un chemin propre à ces 2 personnages.

Un processus long mais assez libre, l’auteur lui avait laissé carte blanche, qui lui a permis de se libérer du “personnage Philippe Besson” du roman pour inventer et construire un vrai personnage de cinéma. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a changé son nom et qu’il est devenu Stéphane Belcourt. Un nom pas choisit totalement au hasard puisque c’est celui que Besson utilise dans ses romans quand il parle de lui plus directement.