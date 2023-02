“Avé César” de Michele Riml, un voyage touchant et hilarant au cœur du couple et de sa longévité

Créée sous le titre original “Sexy Laundry”, cette comédie a été adaptée à l’international dans plus de 20 pays et est présentée pour la première fois en France.

Ce sont Eric Laugerias et Raphaël Pottier qui se sont occupés de l’adaptation française de “Sexy Laundry”.

Didier et Corinne, mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie, et raviver leur romance, lors d’un week-end dans un hôtel chic et branché.

Équipée d'un guide du "Sexe pour les nuls", loin de la maison, des enfants, du travail et de la routine quotidienne, Corinne espère séduire à nouveau son mari. Didier, de son côté du lit, se satisfait de pouvoir garder les choses telles qu'elles sont : confortables, sûres et ennuyeuses…

À la croisée des chemins, entre confessions intimes, fous rires, tendresse, danses endiablées, sanglots et room service défaillant, quelle sera l’issue de ce week-end pas comme les autres ?

Pour incarner Corinne et Didier Eric Laugerias a tout de suite pensé, comme une évidence à Christelle Reboul et à Frédéric Bouraly. D’abord parce, qu’humainement, amicalement, il les aime “et aussi et surtout parce qu’ils sont de grands interprètes. Parce qu’il faut un très grand talent et une immense dose d’humanité pour pouvoir jouer le quotidien”.

Le spectacle est à découvrir (à partir de 14 ans) au Théâtre Rive Gauche jusqu’au 28 février. Réservez vite vos places .